Cum a scăpat Andreea Antonescu de eliminare. Ce s-a întâmplat la Survivor, e atât de norocoasă

Un nou Consiliu, o nouă eliminare la Survivor România. Andreea Antonescu a scăpat, și de această dată, ca prin urechile acului de la părăsirea competiției din jungla dominicană. Ce s-a întâmplat duminică seară și cine a fost eliminat din jungla dominicană.

Faimoșii au pierdut jocul de comunicare, fiind umiliți de Războinici cu un scor dureros de 10 la 3. Surpriza serii a venit din partea Elenei Marin, care l-a votat pe colegul său de echipă Sebastian Chitoșcă, pentru a pleca din concurs. Din fericire pentru echipa roșie, cea care a părăsit competiția Survivor duminică seara, a fost Romina, după ce a fost nominalizată, din criterii sportive, de către Andrei de la Războinici. Zanni a atacat-o pe Andreea Antonescu în timpul Consiliului. Artistul a propus-o spre eliminare pe cântăreață, considerând-o veriga slabă a Faimoșilor.

Andrei din echipa albastră a ieșit pe locul doi în preferințele publicului din România, lucru care l-a făcut extrem de bucuros, sportivul mărturisind că nu se aștepta la o asemenea surpriză. Andrei s-a simțit stânjenit și i-a părut rău că trebuie să nominalizeze pe cineva de la Războinici, însă s-a conformat regulilor jocurilor și a votat-o pe Romina, motivându-și alegerea făcută pe criterii sportive.

Blondina și-a luat rămas bun de la coechipierii săi, cu ochii în lacrimi. Tensiunile dintre Sorin și Albert par să nu mai dispară. Cel din urmă a cumulat, a doua săptămână consecutivă, cele mai multe voturi din partea publicului și a profitat de acest avantaj pentru a-l propune pe Sorin spre eliminare, invocând motive sociale, fiind de părere că Războinicul are ceva personal cu el și că este convins că ar vrea să scape de el cât mai repede.

„Vreau să le mulțumesc oamenilor de acasa. Nu mă așteptam să ies pe locul doi, mă bucur. Sunt trist că trebuie să nominalizez pe cineva. Sper că am reușit să-mi fac familia mai mândră decât este

Atunci când am intrat în concurs am spus că voi vota pe criterii sportive. În prezent nu am pe cine să votez, toți sunt buni. Am avut puțin timp să mă decid și sper din suflet să nu iasa. Motivul este că majoritatea punctelor aduse au fost aduse cu verigile slabe de la Faimoși. Acea persoană este Romina”, a spus Andrei de la Războinici la ultimul Consiliu de la Survivor România.