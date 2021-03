Zanni de la Survivor România 2021 rupe tăcerea. La ce vedetă se gândește, mereu

Bombă la Survivor România. La ce vedetă se gândește, mereu, Zanni de la Faimoși. Este vorba despre una dintre colegele sale din competiția din Republica Dominicană. Artistul a recunoscut că el și bruneta au o conexiune specială.

Nicio zi fără Zanni de la Survivor România. După ce a fost nominalizat spre eliminare, de către colega sa Elena Marin, în ultimul Consiliu de la Survivor, războiul dintre cei doi Faimoși a reînceput. Artistul nu s-a dat în lături de la nimic și a jignit-o pe frumoasa dansatoare, aducându-i apelative răutăcioase, în tabăra echipei roșii. Zanni o acuză pe Elena Marin, spunând că este o persoană falsă și care se victimizează numai în prezența concurenților și a prezentatorului emsiunii, Daniel Pavel, pentru a câștiga simpatia și compasiunea celor de acasă.

Chiar dacă au câștigat ultimul joc de imunitate și s-au salvat de la o nouă nominalizare, se pare că mărul discordiei nu vrea să părăsească echipa Faimoșilor, iar situația este din ce în ce mai tensionată în jungla dominicană. Cu toate acestea, Zanni are un motiv să fie vesel, mai bine zis o persoană care-l face să zâmbească. Se pare că între Zanni și Ana Porgras există o chimie pe care toată lumea o poate observa. La ultimul joc, cei doi au făcut echipă la proba de ghicit cuvinte desenate.

Ana a ghicit cinci cuvinte, într-un minut și jumătate, uneori înainte ca Zanni să temine de făcut schița, ceea ce a dus la victoria Faimoșilor împotriva Războinicilor.

„Nu mă așteptam, am subestimat-o pe Ana, în urma unor momente din camp și de la traseu. Dar acum mi-a demonstrat că e în mintea mea mereu. Pe lângă sufletul meu, e în mintea mea. Nu am desenat eu mai mult decât a înțeles ea, a înțeles ea mai mult decât am desenat eu”, a declarat Zanni la Survivor România.