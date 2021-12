Cum a reacționat Dani Oțil când a văzut-o pe Gabriela Prisăcariu în platou la Neatza. Toți au râs

În platoul ediției de azi de la Neatza cu Răzvan și Dani a avut loc rubrica de stil, iar de data aceasta soția lui Dani Oțil a fost îmbrăcată în port popular. Dani Oțil nu a rămas indiferent la vederea soției sale în ie și catrință, și, evident, a avut o remarcă în stilul caracteristic. Toți cei de față au izbucnit în râs. Iată de ce!

Dani Oțil a avut o surpriză de zile mari când aceasta și-a făcut apariția în platoul emisiunii, în postura de fotomodel. Ea a purtat, de această dată, haine ce aparțin portului popular, dat fiind faptul că ieri românii au sărbătorit Ziua Națională a României. Văzând-o pe soția sa în ie și catrință, Dani Oțil a reacționat:

De altfel, soția lui Dani Oțil a revenit rapid la silueta de dinainte de sarcină, iar după cinci săptămâni, Gabriela Prisăcariu a afișat un trup de zile mari.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor„, spunea vedeta pe rețelele de socializare, la puțin timp după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.