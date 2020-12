Cum a reacționat CTP după ce a primit o amendă usturătoare din partea CNCD. Jurnalistul a fost categoric

În cadrul unui interviu pentru Pagina de Media, Cristian Tudor Popescu consideră că nu a comis nicio discriminare în editorialul intitulat ”Satană în Sutană”, pentru care gazetarul a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu suma de 5.000 de lei.

Cristian Tudor Popescu susține că nu a intenționat să discrimineze pe nimeni, ba mai mult, acesta este de părere că el este cel discriminat.

„Nu am intenționat să discriminez pe nimeni. Nu m-am referit la toți credincioșii ortodocși, ci numai la aceia care iau de bună afirmația Patriarhului Daniel – Mutat moaște Sf Dimitrie = căzut comunism în 1989.

Nu am comis, deci, nicio discriminare. Mă consider eu discriminat, în calitate de persoană nereligioasă – minoritar, în raport cu marea majoritate creștin ortodoxă – deoarece sunt amendat pentru că am pronunțat o opinie argumentată rațional”, a declarat CTP, pentru Pagina de Media.