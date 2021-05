Ce îi face Iulia Albu fostului soț, chiar de Paște. Răzbunarea vedetei de la Pro TV

Mihai Albu trece prin momente cumplite. Faimosul designer nu va putea petrece sărbătorile pascale alături de fiica lui Mikaela, din cauza fostei sale soții Iulia Albu. Se pare că celebrul creator de modă nu va putea nici măcar să își telefoneze fetița, deoarece Mikaela ar avea apelurile restricționate de către mama sa, adolescenta având posibilitatea de a suna la doar două numere de telefon. Răzbunarea vedetei de la Pro TV.

Mihai Albu va petrece singur de Paște, alături de mama lui în vârstă de 93 de ani și fără fiica sa, pe care o va vedea într-o anumită dată, conform programului de vizite pus la punct de către instanțele de judecată. Motivul principal pentru care Mikaela va petrece, anul acesta, Duminica de Paște alături de mama și iubitul ei este că micuța blondină a petrecut sărbătorile pascale cu tatăl său în 2020.

„Ea are telefonul restricționat, nu poate fi sunată decât de mama ei și de prietenul mamei ei. Nu poate nici ea să sune pe nimeni. Nu vorbesc cu ea decât atunci când mi-o dă mama ei, conform programului de vizitare. Și telefonul e cumpărat de mine. Mi s-ar părea normal să o pot suna, să mă sune când are vreo problemă. Să vorbim zilnic la liber, doar sunt tatăl ei.

Mika nu va veni de Paște, pentru că am avut o treime din vacanță, a fost 10 zile la mine. Anul trecut a făcut cu mine Paștele, acum s-a potrivit să fie cu mama ei. Eu voi sta cu mama, trebuie să stau cu ea, necesită îngrijire permanentă. Am făcut amândoi vaccinurile, ea are 93 de ani”, a declarat Mihai Albu, la Antena Stars, potrivit celor de la spynews.ro.