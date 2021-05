Iulia Albu, fără milă de Paște. Mihai Albu a povestit ce i-a făcut deși avea tot dreptul la fiica lui

Războiul dintre Iulia și Mihai Albu nu s-a terminat nici acum. Celebrul designer de pantofi a povestit ce i-a făcut fosta parteneră de Paște. Criticul de modă a recurs la acest gest normal, dar nu i-a fost dat voie să intre în intermediu cu fata.

Mihai Albu vine frecvent cu detalii despre situația incredibilă în care se află. Amintim că designer-ul de pantofi și femeia care i-a dăruit un copil sunt la cuțite încă de când au decis să o ia pe drumuri separate.

Aceștia nu se pot înțelege asupra programului de vizită al tatălui și de timpul petrecut în orice fel cu micuța sa. Bărbatul susține că nu și-a putut suna fiica nici de sărbători. Acesta a mai menționat că micuța poate să fie sunată doar de mama ei și de actualul ei iubit.

Moștenitoarea lui a stat o treime din vacanța de primăvară la el, motiv pentru care în timpul sărbătorilor pascale a revenit alături de mamă. Cu toate astea, vedeta a mărturisit în direct la un post de televiziune că nici măcar nu și-a putut suna copilul pentru că telefonul său este restricționat, mobil pe care chiar el i l-ar fi cumpărat. Concret, singura metodă prin care poate lua legătura cu fiica sa este doar prin intermediul celei care i-a dat viață.

„Trebuie menționat că Paștele de anul acesta, datorită faptului că a fost o vacanță de primăvară mult mărită, eu am avut dreptul la o treime, eu am avut fetița la mine 10 zile. Încă este vacanță și mâine și acesta ar fi motivul principal pentru care nu am petrecut sărbătorile cu fetița mea. M-a sunat ieri. Ea are telefonul restricționat, așa a vrut mama ei, nu poate fi sunată de nimeni și nu poate suna pe nimeni, doar mama ei și iubitul mamei ei. Mie nu mi se pare normal. Trebuie să se remedieze, fetița mea dacă vrea să îmi spună indiferent ce, să poată să mă sune când vrea ea. Să fie 2 ani și jumătate, trei ani…”

Mihai Albu (Sursa: Antena Stars)