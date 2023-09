Cum a murit Răzvan Gorcinski, fostul toboșar de la Proconsul: ”Cobori de pe scenă și mori cu zile!”. Detalii de ultimă oră EXCLUSIV

Celebrul toboșar a încetat azi din viață la doar 43 de ani. Fosta lui impresară, Florența Marin, ne-a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Ne-a vorbit despre lunga lor prietenie, despre ultimele lui zile de viață, dar și despre cum a murit Răzvan Gorcinski.

Celebrul toboșar a activat în trupele Antract, Pact și Proconsul. Din păcate, din cauza unor complicații de sănătate, a încetat azi din viață, la doar 43 de ani, într-un spital din Suceava.

Fosta lui impresară, Florența Marin, ne-a povestit despre ultimele lui zile de viață:

”Sâmbăta trecută a avut un spectacol, la Suceava, dar, înainte de concert, nu se simțea prea bine. Spunea că are ceva probleme la stomac. Dar, a rezistat. A făcut probele, pe scenă, deși era foarte cald, a susținut concertul cu bine, părea că și-a mai revenit.

Florența Marin ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, și despre stilul de viață sănătos pe care Răzvan îl ducea în ultimii ani. Nimănui nu i-a spus că ar suferi de vreo boală:

Răzvan a avut un suflet mare, ajutându-și colegii de breaslă, la necaz. I-a fost alături și lui Leo Iorga, solistul care timp de 9 ani s-a luptat cu o boală nemiloasă, cancer la plămâni:

”Răzvan a fost toboșar și la Antract, la Pact, cu Adrian Ordean, aici am fost o familie adevărată, el a luptat și pentru viața lui Leo Iorga.

După care, în preajma inactivității lui Leo Ioga, el a cerut să plece la Proconsul. Însă, în urmă cu două săptămâni, Răzvan a plecat și de la Proconsul și s-a mutat la trupa lui Kempes.

Mă știam bine cu Răzvan, am fost, nu numai colegi, ci și buni prieteni. Am locuit în casa lui, am fost foarte apropiată și de părinții lui, tatăl lui a fost sunetist la trupa Compact.”, ne-a mai spus în încheiere Florența Marin.