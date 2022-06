Cum a luat Adda borelioza, de fapt. Artista a fost și ea uluită să afle: „M-a pus doctorul” EXCLUSIV

Cum a luat Adda borelioza, de fapt. Adda suferă de mai bine de doi ani de borelioză și a aflat că are această afecțiune după vizite dese la medici, care-i puneau diverse diagnostice. În prezent, aceasta se simte bine și și-a reluat concertele, dar se confruntă cu o altă problemă. Cățelul său, un bichon de 8 ani, este bolnav, după cum ne-a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro.

Adda, interpreta cunoscutei piese „Nu plânge, Ana”, pare în continuare urmărită de ghinioane. După ce a trăit un calvar după ce problemele de sănătate au început, artista își face acum griji pentru cățelul său. Este vorba de un bichon de 8 ani, de care este foarte atașată.

„Este bolnav, nu știm exact ce are. L-am internat din nou pentru că nu se simțea bine deloc”, a declarat artista în exclusivitate pentru Impact.ro.

Artista și-a reluat viața de dinainte de pandemia de coronavirus. În prezent acceptă oferte de concerte pe bandă rulantă. Între două joburi, ea-și face însă timp pentru a petrece cu fiul și soțul său.

„Am început concertele, or să fie spectacole întregi, ca altădată. Chiar mă pregătesc de plecare. Am prin toată țara. Mă simt mult mai bine, abia aștept.

De la începutul lunii februarie, artista ia zilnic nu mai puțin de 26 de pastile pentru a se vindeca. După doar câteva luni de tratament, ea s-a întors pe scenă, starea sa ameliorându-se miraculous.

În ceea ce o privește pe mama sa, de la care a aflat că a moștenit respectiva afecțiune, borelioză, aceasta se simte bine și nu are nicun fel de simptome.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut.

Am flat că are și mama după ce m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să ai această boală toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit. Și bunicii noștru de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome.

La fel și copiii lor. Dar nepoții care sunt stresați, mânâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci”, ne-a povestit artista în exclusivitate pentru Impact.ro.