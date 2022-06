Vești de ultim moment oferite de Adda despre starea ei de sănătate. Ce bucurie!

Fanii cunoscutei cântărețe sunt încântați de veștile primite de curând chiar de la ea. Adda a oferit câteva detalii noi despre starea sa de sănătate. Cum se simte acum celebra solistă și ce amănunte a aflat și ea de la medicii care au ținut-o sub observație în toată această perioadă? ,,Am trecut de prima fază a tratamentului și azi am primit o veste bună. Mulțumesc, dragă muzică pentru că îmi hrănești sufletul!”, a spus vedeta.

Adda, vești de ultim moment despre starea sa de sănătate

Adda și-a împărtășit povestea cu fanii. Aceasta a aflat în luna februarie de o boală numită borelioză, după ce un an și jumătate a ținut un tratament pentru un diagnostic greșit.

Vedeta a primit o veste șocantă în anul acesta și și-a aflat diagnosticul real extrem de dur. Artista și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă și cu schimbările în bine sau în rău care au apărut. Mai exact, blondina ține un tratament corect pentru borelioză, iar acum pare că dă roade tot chinul său.

Aceasta a spus internauților că simptomele s-au redus cu 70%, iar Borelia și Bartonella nu mai sunt detectabile în sângele ei, dar totuși mai sunt încă celule. Solista urmează să facă o serie și injecții preț de 18 luni pentru a dispărea de tot.

,,Azi am primit o veste bună”

,,Am trecut de prima faza a tratamentului si azi am primit o veste buna. FUNCTIONEAZAAAAA! Simptomele s-au redus 70%. Borelia si Bartonella nu mai sunt detectabile in sange. Sunt inca in celule dar urmeaza 18 luni de injectii si vor disparea si de acolo. Multumesc, draga muzica pentru ca imi hranesti sufletul! Alexutu meu si Catalin…voi sunteti PUTEREA MEA! Fara voi… nu ar mai fi nimic! Urmeaza 18 luni de injectii, 80 la numar. Imi pregatesc buca si psihicu’!’’, a scris Adda pe rețelele de socializare.

,,A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului”

Cântăreața a fost extrem de transparentă și a povestit la scurt timp după ce a aflat că a fost diagnosticată greșit și că în tot timpul acesta a urmat un tratament eronat.

Toxinele și inflamația i-au ajuns la creier pentru că nu a reușit să acționeze la timp. Ea a luat o pauză de la spațiul public și abia acum a oferit celor care o iubesc și vești mai bune.