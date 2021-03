Cum a învățat-o Anna Lesko limba rusă pe Monica Bârlădeanu. Secretul aflat după 20 de ani

Secretul aflat după 20 de ani. Anna Lesko și Monica Bârlădeanu sunt prietene foarte bune de două decenii, iar peripețiile pe care le-au împărtășit sunt savuroase. Cum a învățat-o fosta concurentă de la Ferma limba rusă pe actrița din Vlad.

Încurcate sunt căile prieteniei, nu-i așa? Cine ar fi spus că Anna Lesko și Monica Bârlădeanu există o prietenie atât de strânsă? Puțini sunt cei care știu că pe frumoasa actriță din Vlad și senzuala cântăreață le leagă 20 de ani de prietenie. Cele două vedete se cunosc din 2001 și sunt foarte apropiate, lucru pe care l-au dezvăluit, în direct, la PRO TV.

Invitată pe canapeaua de la Vorbește Lumea, Monica Bârlădeanu nu s-a putut așeza până nu a salutat-o pe draga ei prietenă Anna Lesko, care gătea o rețetă senzațională la masa de lucru, complimentând-o în fel și chip. Alături de designerul Aura Cercel, cele trei femei le-au mărturisit lui Cove și frumoasei Lora că se cunosc de două decenii.

Mai mult de atât, Anna Lesko, cunoscută pentru memoria ei fantastică, și-a amintit de vremurile din tinerețe când cele trei prietene petreceau foarte mult timp împreună.

Monica Bârlădeanu nu este singura româncă de succes care a cunoscut celebritatea peste hotare. Aura Cercel este unul dintre cei mai apreciați designeri ai momentului.

Blondina a mărturisit, în direct, la Vorbește Lumea că este primul creator de modă autohton care a îmbrăcat vedetele de la Hollywood pentru covorul roșu. Prima creație de-a ei a fost purtată de către actrița Ahna O’ Reilly , fosta parteneră a actorului James Franco, la premiile OSCAR.

„Am îmbrăcat-o pe Ahna O’ Reilly pentru OSCARS, ea încă era cu James Franco pe vremea aceea. Am o minte de antreprenor, îmi place să găsesc lucruri unice. Când am ajuns în Los Angeles, am găsit un magazin cu care am colaborat câțiva ani.

Apoi, prin relații și diverse cunoștiințe, am ajuns să am o rochie pe covorul roșu. Acolo (n.r. – Statele Unite ale Americii), oamenii vor sa fie speciali. Sunt foarte mulți designeri de nișă.”, a declarat Aura Cercel la Vorbește Lumea, la PRO TV.