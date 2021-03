Anna Lesko a mărturisit, în sfârșit, motivul despărțirii de tatăl fiului său. De ce îl crește pe Adam cu mână de fier

Anna Lesko le aduce fanilor motivul despărțirii de tatăl fiului său. Cunoscuta cântăreață a evitat să ofere detalii despre cele petrecute în tot acest timp, dar iată că în sfârșit a decis să-și deschidă inima în fața celor care o iubesc!

Anna Lesko, detalii despre despărțirea de tatăl fiului ei. Care a fost motivul separării?

Lumea mondenă a rămas șocată în urma anunțului despărțirii dintre Anna Lesko și partenerul său. Deși e o fire extrovertită și deja de ani buni în atenția publicului, cântăreață a ales să păstreze discreția maximă în ceea ce privește povestea de iubire dintre ea și bărbatul pe care l-a iubit mulți ani și cu care are un copil.

O asemenea traiectorie a decis și pentru sfârșitul relației peste care s-a lăsat rapid tăcerea. Iată că acum vine cu mărturii despre motivul deciziei care i-a surprins pe fanii săi.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Anna nu s-a sfiint să atingă subiectul mult discutat în tabloide – momentul în care ea și Adrian Neniță au decis să meargă pe drumuri separate. „Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte.

Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o. Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa… pur şi simplu, să treacă.

Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. (…)”, a detaliat aceasta.

„Ne-am apropiat foarte tare, am împărţit scena împreună, drumurile le făceam împreună, casa împreună, problemele împreună, totul împreună. El DJ, eu cântăreaţa. Nu merge, se macină foarte mult, se uzează enorm.

Ne-am înţeles foarte bine, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, dar s-a dus”, a mai mărturisit cunoscuta cântăreață. Artista a rămas să-și crească singură băiețelul de 7 ani, motiv pentru care susține că este foarte dură în educația sa.

