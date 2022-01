Cum a îndrăznit Loredana Groza să se fotografieze după zvonul divorțului de soțul ei

Loredana Groza continuă seria aparițiilor provocatoare, iar cele mai nou fotografii ale sale, postate pe Instagram, încing de-a dreptul imaginația fanilor de sex masculin. Se întâmplă chiar în timpul speculațiilor unui divorț între ea și soțul ei, Andrei Boncea. Artista în vârstă de 51 de ani a fost văzută, în ultima perioadă, în preajma câștigătorului show-ului de talente din al cărui juriu face parte, pe nume Nick Casciaro.

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar fiecare apariție pe rețelele sociale devine prilej de discuție. După ce s-a zvonit că ar fi divorțat în secret de soțul și tatăl copilului ei, Loredana Groza nu pare să comenteze în niciun fel astfel de supoziții. Artista continuă însă se lase fotografiată în ținute tot mai provocatoare și să își pună în evidență forma fizică de invidiat.

La 51 de ani, Loredana Groza nu se sfiește să se pozeze nici în pat, îmbrăcată sumar, doar cu un top roșu aprins, lenjerie intimă, dres și pantofi cu toc. Aprecierile internauților nu au întârziat să apară, iar în mai puțin de 14 ore, imaginile au primit aproximativ 15.000 de like-uri. Ca de obicei însă, au existat însă și mesaje care criticau felul în care artista și-a făcut apariția în mediul online.

Loredana Groza a recunoscut că este dificil să arăți bine, deși spune că, în cazul ei, nu este vorba de vreo operație estetică, ci de multă muncă și, de ce nu, genetică.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri noninvazive care te ajută să fii wow.

Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine…”, spunea Loredana, la sfârșitul anului trecut.