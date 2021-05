Cum a fost surprinsă soția lui Marcel Pavel după ce s-a plâns că are probleme cu banii (exclusiv)

Perioada aceasta i-a încercat chiar și pe cei care fac parte din lumea publică. Printre cei care au avut de suferit din cauza vremurilor pe care încă le trăim sunt clar artiștii. Soția lui Marcel Pavel s-a plâns recent de probleme în sectorul financiar. Cum a fost surprinsă aceasta?

Marcel Pavel este unul din ce mai cunoscuți și iubiți cântăreți de la noi. Acesta face parte din categoria care a fost aspru afectată de noile vremuri. Artiști de peste tot din lume s-au trezit fără nicio sursă de venit din cauza pandemiei, iar lucrul acesta a schimbat grav echilibrul în zona financiară.

Soția acestuia s-a văitat în urmă cu puțin timp că întâmpină probleme în acest sector. Nimic neobișnuit până aici, dar tocmai ipostaza în care a fost văzută e de neexplicat de fanii artistului. Partenera vedetei conduce mașini de sute de mii de euro în același timp în care recunoaște inconveniențele aferente, arată impact.ro.

Aceasta a făcut totuși o mică economie și a preferat să nu iasă la terasă, ci să facă o pauză de cafea și țigară chiar lângă mașina de lux e care o conduce. Femeia s-a urcat la volanul vehiculului marca Audi Q7 și a revenit la vila din norul Capitalei unde locuiește familia.

„Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii. Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară! ”, a dezvăluit Marcel Pavel într-o emisiune TV, potrivit romaniatv.net.

Amintim că celebrul solist a trecut prin șocul vieții sale după ce a fost infectat cu coronavirus. Acesta nu a suferit de o formă ușoară, ci a avut nevoie tratament puternic și grija atentă a medicilor. În cele din urmă, acesta s-a pus pe picioare.

„În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului „Matei Balș” am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului „Matei Balș”

Marcel Pavel