Marcel Pavel l-a uimit pe Florin Ristei la Neatza. Ce a spus despre Eurovision

Marcel Pavel a fost invitat azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. El a fost întrebat de Florin Ristei despre concursul Eurovision.

Amintim că reprezentanta României, Roxen, cea care a interpretat piesa „Amnesia” la Rotterdam, în prima semifinală a Eurovision 2021, a ratat, aseară, calificarea, fiind al treilea an consecutiv când România nu ajunge în finala concursului european.

Întrebat dacă s-a uitat la această competiție muzicală, Marcel Pavel, care în anul 2002, alături de Monica Anghel a obținut un loc în top 10, cu melodia ”Tell Me Why”, a declarat:

”Am vazut rezultatul Eurovisionului, dar nu vreau sa fiu rautacios. Parca si-a pierdut din valoare acest concurs. Eu apuc sa discut si cu colegii mei cu care m -am califiat in trecut poate ca si casele de discuri discuri sunt de vina pentru ce trimit… e greu. Unul ca tine s-ar fi potrivit. Cand ai o asemenea responsabilitate pe umeri, trebuie sa fii in stare sa o duci pana la capat”, a spus Marcel Pavel azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.