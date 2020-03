Cum a fost surprinsă iubita lui Liviu Vârciu, în plină stradă. Anda Călin, imagini recente cu burtica de gravidă

Liviu Vârciu este de trei ori mai fericit, căci va fi din nou tată, iar cea care l-a făcut fericit este Anda Călin. Din anul 2016 are o relație cu Anda Călin, femeie cu care are și o fetiță, pe Anastasia, ce s-a născut în 2017. Cei doi vor deveni părinți pentru a doua oară. De altfel, Vârciu a declarat nu de mult că el și Anda își doresc mult încă un copil, iar visul a devenit realitate și are deja cinci luni de când s-a concretizat.

Cum a fost surprinsă iubita lui Liviu Vârciu, în plină stradă

Din anul 2016, prezentatorul TV are o relație cu Anda Călin, iar acum cei doi vor deveni părinți pentru a doua oară. De altfel, actorul a declarat nu de mult că el și partenera sa își doresc mult încă un copil, și bine ar fi să fie un Vârciu Jr, iar visul a devenit realitate, iubita lui fiind însărcinată în cinci luni. Mai mult, dorința arzătoare de a avea un moștenitor s-a îndeplinit și ea, căci Vârciu va avea un băiat. Cât despre ce fac în aceste zile cei doi, cei de la spynews au prins-o pe Anda Călin la o mică serie de cumpărături alături de fetița ei și de bunica acesteia, mama Andei. Astfel că, înainte de noile restricții date de Guvern, ce vor începe din această seară, de la ora 22:00, toate trei au decis să iasă la cumpărături și să se relaxeze puțin.

Anda Călin, imagini recente cu burtica de gravidă

Anda Călin a fost surprinsă de paparazzi cu burtica la vedere, cum se spune, și după cum se poate vedea și din imagini, i-a cam crescut. Alături de mama și fiica ei au plecat în grup la o mică serie de cumpărături, cu burtica la vedere prin tricoul alb și mulat pe care a ales să îl poarte. Anda s-a urcat la volanul mașinii și au dat fuga la magazin. După ce Anda a umplut o plasă cu alimentele de care aveau nevoie în casă, cele trei au făcut drum întors spre vila în care locuiesc.