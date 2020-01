Veste bombă în televiziune. Liviu Vârciu, coleg de trust cu Adelina Pestrițu. Ce emisiune va prezenta

Liviu Vârciu se reîntoarce în televiziune! De aceeași veste s-au bucurat recent și fanii Adelinei Pestrițu. În ce proiecte se vor implicat cei doi foști soți?

Liviu Vârciu revine pe micile ecrane! Fanii acestuia s-au bucurat extrem de tare atunci când au aflat când îl vor vedea în cadrul unui proiect de lungă durată. Până acum, l-au putut regăsi pe acesta în diverse show-uri precum: Nea’ Mărin, Zaza Sing, Te cunosc de Undeva etc. Actorul va fi gazda unei emisiuni cu și despre dragoste, conform cancan.ro. Un număr de 20 de femei își vor căuta bărbatul ideal. „Rămâi cu tine” va fi difuzat pe Antena 1, la fel ca și noua emisiune pe care o va prezenta Adelina Pestrițu.

„Cine poate mai bine decât mine să aibă ochiul atât de bine format încât să poată spune cine cu cine se potrivește? Și asta pentru că am trăit ceva la viața mea și toată experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune. Mă bucur că o să pot cupla oameni, la Râmân cu tine, că o să-i pot face astfel fericiți. O să fiu un fel de Cupidon mai mic. Rămân cu tine va fi o emisiune cu de toate, o emisiune cu final fericit, indiferent dacă cei doi vor rămâne sau nu împreună”

Liviu Vârciu (Sursa: Observator)