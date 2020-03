Umilință pentru Anda Călin! Gestul făcut de Liviu Vârciu care i-a șocat pe mulți

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o poveste de dragoste presărată cu multe amintiri, unele dintre ele dureroase. Cei doi au întâmpinat diferite probleme în călătoria lor spre o familie fericită. S-au despărțit, s-au împăcat, dar ceva i-a adus din nou împreună. Deși acel ”ceva” i-a consolidat, a reprezentat o umilință pentru mama copiilor săi. Ce gest a făcut vedeta Antena 1?

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt acum în culmea fericirii, dat fiind că urmează să devină din nou părinți. Relația lor, începută în anul 2017, a fost intens încercată. Cei doi s-au despărțit după un an și jumătate de relație și la două luni de la petrecerea de botez a fetiței lor. Atunci, Vârciu a fost surprins sărutându-o pe buze pe Roxana Niculae, fostă ”bebelușă” la Cronica Cârcotașilor, actuală asistentă la matinalul de la Antena Stars. După ce imaginile au apărut în presă, vedeta Antena 1 a decis să ofere explicații despre situația în care a fost prins.

„Eram cu mai mulţi din echipa Te Cunosc de Undeva la mine acasă. Oamenii au plecat pe rând. Normal, i-am condus pe toţi. Ca aşa m-a făcut pe mine mama politicos. Data viitoare nu mai conduc pe nimeni. Bun! Şi am condus pe toţi. Pe rând. Am condus-o şi pe Roxana. Cum era şi normal. Ea a plecat singură. Am condus-o doar eu.

Logic, nu?… Da, am pupat-o pe gură! Dar eu aşa sunt! Le mai pup şi pe gură! NU înseamnă că am nopţi nebune cu ele! Nu! Pur şi simplu am pupat-o pe gura de la revedere. Acum pe bune. Cine nu ar pupa-o?…”, declara actorul la acea vreme, pentru Spynews.