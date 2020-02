Liviu Vârciu va fi din nou tată. Cine este mama celui de-al treilea copil al vedetei Antena 1

Liviu Vârciu este de trei ori mai fericit, căci va fi din nou tată. Cine este mama celui de-al treilea copil al vedetei Antena 1?

Liviu Vârciu, tată pentru a treia oară

Liviu Vârciu a fost căsătorit între 2009 și 2010 cu Adelina Pestrițu. Din relația cu Amy Teiceanu, prezentatorul de televiziune are o fiică, Carmina. Din anul 2016 are o relație cu Anda Călin, femeie cu care are și o fetiță, pe Anastasia, ce s-a născut în 2017. Cei doi vor deveni părinți pentru a doua oară. De altfel, Vârciu a declarat nu de mult că el și Anda își doresc mult încă un copil, iar visul a devenit realitate și are deja cinci luni de când s-a concretizat.

„Ne dorim extrem de mult un al doilea copil. Ne-ar plăcea să fie băiețel. Liviu își dorește nespus de tare un băiat. Lucrăm la acest lucru, dar când vrea Dumnezeu o să se întâmple”, declara Anda anul trecut.

Munca lor în acest sens a dat roade, căci Anda a fost surprinsă de paparazzi Spynews în Capitală, după ce și-a făcut cumpărăturile la un supermarker din apropierea casei, cu burtica de graviduță la vedere. Îmbrăcată într-un pulover alb și o pereche de pantaloni negri, Anda încerca să se ferească de ochii celor din jur, trăgându-și adesea articolul vestimentar în jos.

Cei doi, separați la două luni de la petrecerea de botez a micuței lor

Vârziu s-a despărțit de Anda, la două luni de la petrecerea de botezul fetiței lor și după un an și jumătate de relație. Vârciu călcase strâmb și a fost surprins, în luna februarie a anului 2019, sărutând-o pe buze pe Roxana Niculae, fosta ”bebelușă” la Cronica Cârcotașilor, acum asistentă la matinalul de la Antena Stars.