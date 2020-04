Cum a fost surprins fiul Vioricăi Dăncilă, în plină pandemie. Totul a fost pregătit pe ascuns

Criza pandemiei de coronavirus nu l-a împiedicat pe băiatul Vioricăi Dăncilă să-și serbeze onomastica. Vezi cum a fost surprins acesta de către familie și prieteni.

Sărbătoarea Floriilor nu a trecut oricum în familia Vioricăi Dăncilă, fosta șefă a PSD. Fiul acesteia și-a serbat ziua de nume și a fost surprins de apropiați cu un tort inscripționat cu sigla clubului său de fotbal favorit, Dinamo. Și în mediul online Victor Florin Dăncilă a primit sute de urări din partea cunoștințelor, iar băiatul fostului prim-ministru a răspuns tuturor.

Acesta a mulțumit pentru surpriză și a urat tuturor celor sărbătoriți „La mulți ani!“.

Victor Dăncilă nu este fiul natural al fostei șefe a social-democraților. Provenit dintr-o familie nevoiașă cu șapte frați din Teleorman, băiatul a fost înfiat în 1990, imediat după Revoluție, cu toate că soțul Vioricăi Dăncilă, Cristinel, s-a opus în primă fază demersului. În momentul de față, el este singurul copil al familiei Dăncilă.

Victor a fost adoptat pe când Viorica Dăncilă avea 26 de ani, după ce mama biologică, Floarea Trocan, hotărâse să-și abandoneze nou născutul.

„Eu am vrut să-l las în spital, că nu mai puteam să-l îngrijesc și pe el! Cred și acum că am făcut bine și am văzut și eu la televizor că doamna l-a îngrijit bine”, mărturisea femeia.