Andreea Bănică a trăit câteva clipe de cumpănă după ce a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor. Chiar dacă vedeta a trecut printr-o operație, soțul ei i-a fost alături cu tot ce s-a putut. Acesta nu a putut să stea departe prea mult timp de partenera lui, așa că a răsfățat-o chiar și pe patul de spital.

Andreea Bănică a suferit o operație la nas, astfel că vedeta s-a confruntat cu un stres imens. Chiar dacă deviația de sept nu a fost greu de corectat, cântăreața nu a putut să nu își facă anumite griji cu privire la siguranța ei. Totuși, pentru a o liniști chiar după intervenția suferită, soțul ei i-a adus un cadou superb!

Lucian Mitrea s-a prezentat imediat la spital pentru a sta în orice clipă alături de soția lui. Acesta s-a echipat corespunzător protocolului medical și i-a oferit cântăreței un buchet de bujori roz pentru a o face să mai uite de momentele de cumpănă. „Uneori este mega haios”, a scris Andreea Bănică în cadul unei fotografii în care apare partenerul său și cadoul adus.

Chiar dacă vedeta s-a externat și se află momentan în grija familiei, aceasta și-a speriat fanii de curând după ce le-a povestit despre operație. La momentul respectiv, Andreea Bănică recunoștea că se luptă cu o frică imensă atunci când vine vorba despre intervenție, chiar dacă este absolut necesar să asculte de medici.

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă, pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac la șase luni, având un adenom hipofizar fac acest RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație. Și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă.

Este un subiect delicat pentru mine, inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă doctorul m-a sunat și m-a întrebat dacă pot mai devreme. Când am auzit pe 1 iunie am avut un șoc! Am stat de vorbă cu Lucian și el a zis: ‘Da, fă-o cât mai repede! Te susțin, sunt lângă tine’. Până la urmă m-am hotărât. Mi-e frică, fraților! Mi-e frică.”, a adăugat solista.

Într-adevăr, Lucian s-a operat și el de deviație de sept în adolescență, dar la el mi-a povestit că a fost horror, i-au dat cu dalta și cu ciocanelul. Nici nu vreau să mă gândesc. Știu că acum există altă tehnică.”, le-a spus vedeta fanilor de pe Instagram.