Andreea Bănică o să fie operată de urgență! Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate, așa că a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor. Aceasta a tot amânat intervenția chirurgicală pentru că nu își dorea să se ajungă la bisturiu, dar acum este nevoită să accepte ideea.

Andreea Bănică se va opera marți, 1 iunie, după ce s-a confruntat mai mult timp cu problemele de respirație. Vedeta le-a mărturisit fanilor că intervenția nu poate să fie amânată, mai ales pentru că a ajuns să nu mai suporte căldura sau frigul. Aceasta și-a luat inima în dinți și le-a cerut medicilor să o ajute.

„Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine.

Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite.”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.