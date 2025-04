„Cea mai frumoasă actriţă” de la Hollywood a anulat nunta şi s-a despărţit de logodnic. Diferenţa de vârstă dintre cei doi este de 14 ani

Una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe de la Hollywood a luat o decizie surprinzătoare: a anulat nunta și s-a despărțit de logodnicul ei, un cunoscut om de afaceri. Cei doi formau un cuplu de mai mulți ani, însă relația lor s-a răcit, iar vedeta a ales să pună capăt poveștii de dragoste. Acum, este complet dedicată carierei și unui nou proiect cinematografic de amploare.

Ce actriță celebră și-a anulat nunta și s-a separat de logodnic?

Sydney Sweeney, una dintre cele mai apreciate actrițe ale momentului, a pus capăt logodnei cu omul de afaceri Jonathan Davino, după o relație de mai mulți ani.

Cei doi se pregăteau de nuntă, însă actrița a decis să anuleze totul, simțind că lucrurile nu mai funcționează. Surse apropiate vedetei au dezvăluit că Sydney este acum concentrată exclusiv pe cariera sa și pe noile proiecte cinematografice.

”A realizat că nu este ceea ce își dorește cu adevărat”

Relația dintre Sydney Sweeney (27 de ani) și omul de afaceri Jonathan Davino (41 de ani) s-a încheiat oficial, deși cei doi se logodiseră în 2022 și păreau să se îndrepte spre un viitor fericit împreună.

Actrița, considerată una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood, a decis să pună capăt logodnei și să anuleze nunta, după ce a realizat că lucrurile nu mai funcționează între ei.

O sursă apropiată vedetei a declarat pentru New York Post că Sydney Sweeney simțea de ceva timp că relația nu mai era aceeași și că pregătirile pentru nuntă deveniseră mai degrabă o povară decât un motiv de bucurie.

”Syd nu se lasă copleșită de muncă, dar ceea ce o apăsa cu adevărat era relația. A realizat că nu este ceea ce își dorește cu adevărat”, a dezvăluit sursa.

Actrița este acum concentrată pe carieră

După despărțire, Sydney Sweeney a ales să se concentreze exclusiv pe carieră și pe proiectele sale profesionale. Actrița, cunoscută pentru rolurile din Euphoria și The White Lotus, are un an extrem de încărcat, fiind implicată în mai multe filme și colaborări de succes.

Cel mai recent proiect al său este un film documentar despre viața legendarei boxere Christy Martin, unde Sydney va juca rolul principal. Actrița s-a antrenat intens pentru acest rol, revenind la una dintre pasiunile sale din adolescență – sporturile de contact.

Sydney Sweeney, campioană la MMA înainte de actorie

Puțini știu că, înainte de a deveni o vedetă la Hollywood, Sydney Sweeney a avut un parcurs impresionant în lumea sporturilor de luptă. La doar 18 ani, a participat la o competiție de MMA, unde a reușit să învingă adversare mai experimentate și să câștige competiția, deși era cea mai tânără concurentă.

”Am fost într-o categorie de vârstă mai mare, dar am terminat pe primul loc. A fost un moment incredibil pentru mine”, a povestit actrița într-un interviu pentru Marca.

Chiar dacă viața sa sentimentală trece printr-o schimbare majoră, Sydney Sweeney pare mai hotărâtă ca niciodată să își construiască un nume solid în industria filmului și să își urmeze pasiunile cu determinare.

