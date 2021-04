Iulia Albu o desființează din nou pe Andreea Bănică. Cătălin Măruță s-a uitat șocat la ea

Iulia Albu a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, pentru cunoscuta sa rubrică ”Marțea Neagră cu Iulia Albu”, unde a vorbit, evident, despre ținutele vedetelor.

Iulia Albu, deși a întrebat dacă are voie să spună ceva de rău, dat fiind că ne aflăm în Săptămâna Mare, nu a putut să nu critice ținutele Andreei Bănică, din vacanța pe care vedeta a petrecut-o în Kenia.

Iulia Albu a criticat-o dur pe Andreea Bănică, însă a luat-o în vizor și pe Oana Roman, și aceasta proaspăt întoarsă dintr-o vacanță în Egipt. Iată care au fost declarațiile Iuliei Albu cu privire la cele două vedete.

”Andreea Bănică

Andreea Banica a fost in Kenia, acolo e nepoliticos sa ai parul despletit, sa apari mai dezbracata, mi se pare jenant cum a aparut intr-o poza alaturi de cineva, se vedea ca omul nu se simtea inconfortabil. Mi se pare bine sa cititi cand mergeti intr-o destinatie, sa vedeti obiceiurile locului.

Apoi, in alta poza – nu este nimic mai de prost gust decat sa te pozezi in iarba cu tocuri. Tocurile se pot rupe, se pot umple de noroi. Eu apreciez ca incerci sa faci content mai de calitate, dar mai incearca, ca esti o fata smart si o sa-ti iasa până la urmă. Și Madonna a mers in Kenia, dar era foarte imbracata, chiar daca nu avea parul prins.

Oana Roman

Ce inseamna asta? Oana Roman, in poza din partea stanga este mai adecvat imbracata decat cum a fost Andreea Banica. Ea a fost in Egipt. Nu a ales un costum de baie prea decupat. Nu te mai poza așa, Oana, (n.red. a spus Iulia Albu cu referire la alta poza din vacanta Oanei Roman in Egipt) pentru ca nu este OK! Nu are legatura cu cate kilograme ai, ci cu postura, dar e oricum mai bine decat Andreea Banica„, a spus Iulia Albu, care a ținut să comenteze și ținute de la Premiile Oscar.

”Glenn Close

Tot ce poarta femeia asta este albastru, asta inseamna sa stii sa poarte o rochie albastra, e o alegere f indrazneata, poarata tocuri, este una dintre tinutele mele preferate de la Oscaruri”, a mai spus Iulia Albu.