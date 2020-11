Cum a făcut Smiley spectacol pe internet pe tema alegerilor din SUA. Fanii au reacționat imediat

Smiley și-a pus fanii pe jar. Aceștia au dezbătut îndelung pe rețelele de socializare despre alegerile din Statele Unite ale Americii. Urmăritorii artistului s-au împărțit în două tabere și au început să dezbată aprins pe această temă.

Smiley a strârnit furtuna în rândul fanilor săi. Ceea ce a trebuit să facă artistul a fost să pună o simplă întrebare care are în vizor subiectul ultimilor 4 ani – alegerile din SUA. Încă de când a fost ales Donal Trump în rolul de președinte al Americii oamenii s-au împărțit în mai multe tabere, dar în principal în două, care îi au în vizor pe unul din candidații la președinție. Cântărețul a fost cel mai probabil curios de perspectiva românilor și cum văd aceștia evoluția Americii.

„Nu spun că Trump e un președinte bun…, dar spre binele nostru ar fi bine să câștige….! Biden nu e decât o marionetă in mâinile globaliștilor…!”,”Multi zic Trump… Eu zic mai bine sa tacem din gura ca de 30 de ani la noi s-a vazut ce buni suntem la facut alegeri”, „M-a impresionat prezența la vot, diferența dintre cei doi nu este relevantă, sunt foarte curioasă, în mâna cui v-a rămâne,, butonul,,?”, au fost doar câteva din comentarii. În timpul acesta, unii dintre internauți au semnalat faptul că sunt indignați de ideea lui Smiley de a aborda acest gen de subiecte: „Smiley ai înnebunit? Faci politica? Vezi sa nu ajungi ca Dan Bitman!!! Vezi ca acuși intri în gura lupilor… #sistem #prostie PS: din răspunsurile pe care le-ai văzut așai ca îți pare rău ca ai întrebat????”

„Statul Wisconsin se îndreaptă spre renumărare”, a declarat Bill Stepien, citat de cotidianul The New York Times. „Dacă vom număra toate buletinele de vot valide, preşedintele câştigă scrutinul. Credem că preşedintele poate câştiga dacă sunt numărate toate buletinele de vot trimise în mod legal”, a subliniat Bill Stepien. „Ne aşteptăm ca la un moment dat, în cursul zilei de astăzi, fostul vicepreşedinte să se adreseze poporului american”, a declarat Jen O’Malley Dillon, șeful de campanie a lui Joseph Biden.

Ce spun românii? Pe cine au pus pariu?

„Donald Trump era favorit, cu o cota de 1,80 – 1,90, ceea ce inseamna ca pentru orice 10 pariati, ai fi primit 19 lei inapoi, deci un profit de 9 lei, in timp ce Joe Biden avea o cota de 2, cumva, acelasi randament financiar. In acest moment, cu cateva ore inainte de inchiderea pariuriloe, Joe Biden are cota de 1,66 si Trump 2,20. Avand in vedere ca am asistat la aceasta crestere pe pariurile sportive, nu ne-am mira sa avem o miza record. Am avut mize de ordinul zecilor de mii, plasate pe un singur pariu”

Alexandru Ghiurcau