Cum a făcut-o iubitul Alexandrei Velniciuc să plângă. Care sunt cele mai mari defecte ale actriței

Alexandra Velniciuc și partenerul ei de viață, Șerban Puiu, au venit azi în emisiunea ”La Măruță”, unde au participat la sosurile iuți. Au fost dezvăluite multe secrete din relația lor, o relație care datează de mai bine de două decenii.

Actrița Alexandra Velniciuc și regizorul Șerban Puiu au fost provocați să participe la rubrica sosurilor iuți, cea mai temută rubrică din emisiunea lui Cătălin Măruță. La această rubrică, Alexandra Velniciuc a mărturisit că dacă ar fi obligată să îl înșele pe Puiu ar face-o cu Florin Piersic.

La rândul său, Puiu a fost rugat să spună trei defecte ale partenerei sale de viață. Acesta a descris-o pe Alexandra Velniciuc ca fiind ”căpoasă”, că ”trebuie făcut numai ca ea” și ”posesivă”.

Tot la sosurile iuți, Puiu a mărturisit și când a făcut-o pe Alexandra să plângă ultima dată, iar el a recunoscut că atunci când acesta a făcut o glumă macabră despre bunica ei.

Alexandra Velniciuc și iubitul ei fac însă echipă foarte bună și la teatru. Cum decurge relația dintre ei?

„Îl tratez ca pe oricare dintre regizorii cu care am lucrat. Iar acasă, noi niciodată nu vorbim despre rol, despre teatru. Niciodată! E o igienă pe care ne-am descoperit-o în cuplul acesta de 20 de ani. Când vin la teatru, îi pun toate întrebările pe care am să i le pun, pe care i le-aș pune și altui regizor, dar niciodată acasă. Nu suntem căsătoriți, dar am învățat, în general, să nu pun pe umerii oamenilor problemele mele.

Dacă am avut o zi grea, în clipa în care intru în casă o las la intrare și nu împovărez pe nimeni, așa cum nici el nu face asta și cred că acesta este unul dintre secretele relației noastre. Noi la teatru suntem împreună, ne vedem, ne întâlnim, nu mai ducem lumea de aici acasă. Acasă, gata, se pune punct și ne continuăm puținele ore care ne-au mai rămas până a doua zi“, spunea Alexandra Velniciuc, potrivit libertatea.ro.