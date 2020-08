Cu cine se iubește actrița Alexandra Velniciuc. Secretul relației de 20 de ani cu acest bărbat: „Nu vorbim“

Alexandra Velniciuc a dat mereu dovadă de discreție cu privire la viața sa personală, în ciuda expunerii oferite de meseria pe care pe care o practică. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu regizorul Șerban Puiu, iar, de curând, a dezvăluit care este secretul unei relații de durată.

Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu fac echipă și acasă, și la teatru. În afara breslei actorilor, puțină lume știe că cei doi formează un cuplu de două decenii. Care este secretul lor? Ei bine, potrivit spuselor Alexandrei, nici unul, nici altul nu amestecă lucrurile personale cu jobul.

„Îl tratez ca pe oricare dintre regizorii cu care am lucrat. Iar acasă, noi niciodată nu vorbim despre rol, despre teatru. Niciodată! E o igienă pe care ne-am descoperit-o în cuplul acesta de 20 de ani. Când vin la teatru, îi pun toate întrebările pe care am să i le pun, pe care i le-aș pune și altui regizor, dar niciodată acasă. Nu suntem căsătoriți, dar am învățat, în general, să nu pun pe umerii oamenilor problemele mele.

Dacă am avut o zi grea, în clipa în care intru în casă o las la intrare și nu împovărez pe nimeni, așa cum nici el nu face asta și cred că acesta este unul dintre secretele relației noastre. Noi la teatru suntem împreună, ne vedem, ne întâlnim, nu mai ducem lumea de aici acasă. Acasă, gata, se pune punct și ne continuăm puținele ore care ne-au mai rămas până a doua zi“, a mărturisit Alexandra Velniciuc, potrivit libertatea.ro.