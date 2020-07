Ce dramă cutremurătoare ascunde Alexandra Velniciuc. Abia acum a avut puterea să spună tot

Alexandra Velniuc ascunde o dramă cutremurătoare.Cunoscuta artistă nu a dus lipsă de perioade grele în viața sa. Care este una din cele mai dure amintiri ale actriței și de ce abia acum vine în prim-plan cu detalii?

Viața Alexandrei Velniciuc nu a dus lipsă de povești frumoase, dar nici de amintiri pe care aceasta săle rememoreze cu durere. A urcat pe scena teatrelor din România încă de copil și a fost mereu înconjurată de artă. Este mereu cu zâmbetul până la urechi, dar un episod greu care i-a conturat viața este cel în care a fost părăsită de mamă. Are o carieră de succes, a avut mereu iubirea tatălui, dar nu a știut niciodată cum este să crești într-o familie ca la carte.

Alexandra a povestit cum a fost părăsită de cea care i-a dat naștere la doar doi ani. La un moment dat, în copilărie striga pe toate femeile de pe stradă „mama”, în speranța că una dintre ele va fi a ei. „Alergam după femei blonde pe stradă şi le spuneam mama. Eu am avut mai multe mame, am fost privilegiată. (…) M-am născut într-o familie în care cel mai important lucru a fost nu ce profesie au avut, ci faptul că au suflet. De artişti sau nu, sunt oameni cu suflet”, a spus Alexandra Velniciuc la „Acces Direct”.

Actrița a mărturisit că mama ei a decis să plece în Italia, iar că acum nu-i poartă pică, ci chiar îi mulțumește pentru decizia luată pentru că a învățat încă de la o vârstă fragedă să fie responsabilă și să se descurce singură.

„Aşa, provocându-mi un şoc plecarea ei, m-a mobilizat, m-a învăţat ce înseamnă suferinţa reală, că eu am plâns după mama de am rupt. M-a învăţat ce înseamnă demnitatea în suferinţă. Ştiam că nu am ce face. Mama trăia, dar era acolo”

Alexandra Velniuc