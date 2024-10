Motivul pentru care Elena Lasconi a divorțat de primul soț. S-a măritat cu el la 18 ani: ”Cu mintea de acum, nu m-aș fi căsătorit deloc!”

Elena Lasconi este cunoscută publicului încă din perioada în care lucra în televiziune și mulți o știu din postura de reporter sau prezentatoare TV. Puțini știu însă că, pe plan personal, politiciana a avut o viață intensă. S-a căsătorit când era foarte tânără, a făcut o fetiță, după care a divorțat și a rămas să o crească singură pe Oana.

Înainte de a-și construi o carieră în televizune, Elena Lasconi și-a întemeiat o familie. S-a căsătorit când era foarte tânără și a devenit mamă la scurt timp, însă mariajul nu a funcționat. Astfel, fosta prezentatoare TV, actualmente politiciană, s-a văzut singură, cu un copil mic de crescut și nu i-a fost deloc ușor.

Elena Lasconi s-a măritat când avea 18 ani și la scurt timp a devenit mamă. Când fiica ei avea doi ani, a divorțat de tatăl ei și a rămas să o crească singură pe Oana. Mulți ani mai târziu, politiciana a povestit că a simțit de la început că mariajul era sortit eșecului, dar nu a avut curajul să divorțeze mai devreme.

Pentru Elena Lasconi au urmat câțiva ani grei, în care a trebuit să se ocupe și de creșterea fiicei ei, și de carieră. În urma divorțului, aceasta s-a mutat la București, s-a înscris la facultate și s-a angajat la Pro TV. Părinții ei au ajutat-o cu creșterea fiicei sale, iar după mai mulți ani, a spus din nou ”Da”.

Politiciana a povestit, la un moment, cum l-a cunoscut pe actualul ei soț, cu care s-a căsătorit îmbrăcată în port popular. A recunoscut că regretă că nu a mai făcut încă un copil cu actualul partener.

”Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu. Și a apărut Cătălin. A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil. Am însă o cățelușă, o maidaneză, pe care am luat-o de pe maidan când Oana ne-a anunțat că vrea să se mute singură”, mai spunea Elena Lasconi, într-un interviu acordat în anul 2019.