Cum a cucerit-o, de fapt, Liviu Vârciu pe Anda Călin. Abia acum au spus adevărul: “A insistat”

Anda Călin a vorbit despre începuturile relației cu Liviu Vârciu. Ei formează un cuplu de patru ani și au împreună doi copii: o fetiță și un băiețel. Deși fanii speră să îi vadă tot mai mult în fața altarului, ei au dat de înțeles că act nu le definește relația.

Pe pagina sa de Instagram, Anda Călin organizează diferite sesiuni de întrebări, acolo unde le răspunde fanilor la diverse curiozități. Astfel, în urmă cu câteva luni, aceasta a spus cum l-a cunoscut pe Liviu Vârciu. Anda Călin a dezvăluit că artistul a fost foarte insistent, lucru care i-a plăcut nespus de mult vedetei.

Amintim că recent, în familia lui Liviu Vârciu și a Andei Călin a avut loc o petrecere mare, și anume, botezul băiețelului. Artistul se plângea într-o emisiune de televiziune că în urma botezului a rămas și dator.

„Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!”, a declarat Liviu Vârciu, într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

„Eu nu sunt unul dintre artiștii ăia care fac botezul gratis, să fie clar! Eu am scos bănuții din buzunar pentru băiatul meu!”, a mai spus acesta, în emisiunea XNS, de la Antena Stars.