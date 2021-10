Liviu Vârciu, devastat de covid-19. Verdictul crunt dat de medici după ce i s-a făcut iar rău

Liviu Vârciu trece printr-o perioadă dificilă! Cunoscutul star de televiziune a fost infectat cu Covid-19 și a reușit să câștige lupta cu boala, însă a rămas cu anumite probleme. El și-a speriat fanii de curând, după ce a fost nevoit să recurgă din nou la ajutorul medicilor.

Liviu Vârciu a tras o sperietură de zile mari când a fost infectat cu Covid-19. Simpaticul actor a trecut prin clipe dificile, chiar dacă a suferit de o formă ușoară a bolii. Acesta și-a dat seama, în urma unor analize, că organismul său a avut de suferit.

„Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai uşoară de Covid, dar chiar şi aşa, analizele mi-au ieşit rău şi când am fost depistat pozitiv şi acum.

Nu am avut gust şi miros. Acum ficatul e praf şi am rămas cu o pată pe plămâni. Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează.

Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele. Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni.”, povestea Liviu Vârciu în trecut pentru Impact.ro.