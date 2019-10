Cum a apărut Viorica Dăncilă la Forumul Agricultorilor. Ținuta ei a atras toate privirile

Viorica Dăncilă a participat la Forumul Agricultor, unde a vorbit, din nou, despre realizările Guvernului PSD, precizând că ultimii ani au fost deosebit de buni pentru agricultura din România. Premierul a venit la eveniment într-o ținută care a atras toate privirile celor prezenți. Dăncilă a purtat o fustă și un sacou de culoarea partidului pe care îl reprezintă.

Viorica Dăncilă s-a îmbrăcat în roșu la Forumul Agricultorilor

Premierul României și-a făcut intrarea la eveniment alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea. Viorica Dăncilă a atras toate privirile în momentul în care și-a făcut apariția, fiind foarte zâmbitoare și îmbrăcată cu o fustă și un sacou de culoare roșie. După ce s-a salutat cu cei prezenți, președintele PSD s-a urcat la pupitru și a vorbit, din nou, despre realizările Guvernului PSD.

„Actualul Guvern a înţeles pe deplin rolul esenţial al agriculturii şi importanţa dezvoltării satului românesc. De la preluarea guvernării, am pus agricultura între priorităţile noastre şi am susţinut ferm acest sector prin toate pârghiile avute la dispoziţie. Am acordat la timp subvenţiile pentru ca dumneavoastră, fermierii, să beneficiaţi de sprijinul de care aveţi nevoie pentru a obţine rezultate cât mai bune”, a declarat Viorica Dăncilă.

Un alt subiect abordat de premierul Românei a fost legat de absorbția fondurilor europene pentru agricultori, care s-a ridicat la 8,9 miliarde de euro. De asemenea, a amintit despre reducerea TVA de la 9% la 5% pentru produsele de înaltă calitate.

„Am stabilit un miliard de euro pentru susţinerea zonei Montane în următorii 10 ani, legislaţia specifică acestui program ambiţios fiind deja adoptată. Este cea mai sigură cale de a susţine prelucrarea produselor tradiţionale şi aducerea lor mai aproape de consumator. Iată, deci, că ultimii ani au fost unii deosebit de buni pentru agricultura românească. Iar dacă privim spre viitor, noi, PSD, suntem singurii care garantăm menţinerea acestor beneficii, prin Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor, semnat deja de peste 1 milion de oameni”, a spus Dăncilă.