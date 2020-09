Cum a apărut Mirela Vaida în direct la Acces Direct. Toți fanii au rămas fără cuvinte

Incredibil cum a apărut Mirela Vaida la Acces Direct. Fanii vedetei au rămas cu gura căscată când au văzut ce ținută a ales pentru ediția de joi. Mirela Vaida, mamă a trei copii, a ales o rochie cu o croială incitantă și provocatoare.

Mirela Vaida și-a lăsat mască toți admiratorii. Cum a apărut la emisiunea Acces Direct

Mirela Vaida a surprins în emisiunea Acces Direct alegând să poarte o ținută mai mult decât incitantă. Prezentatoarea a radiat de când a intrat în platoul emisiunii și a făcut câteva dezvăluiri umitoare despre ținuta pe care a îmbrăcat-o. Colegii ei, dar mai ales fanii au copleșit-o cu complimentele.

La 38 de ani și mamă a trei copii, Mirela Vaida se mândrește cu un corp superb, motiv pentru care nu se ferește atunci când i se propun anumite ținute incitante de la garderobă. Așa s-a întâmplat și joi când și-a făcut apariția în emisiune într-o rochie foarte scurtă albă, cu volane și cu imprimeuri cu cățeluși.

Mirela Vaida a purtat o rchiță foarte scurtă și cu un decolteu adânc

“Rochia pe care o port are niște impremieuri cu căței. Sigur, nu e pentru o femeie serioasă ca mine. Uitați ce decolteu am. Am rugat să se dea burtiera umpic mai sus, că așa e rochia, ce să facem, să mai forțăm un pic vara că anul viitor cine știe…”, a spus Mirela Vaida în emisiunea sa.

Fanii au copleșit-o cu complimente pe frumoasa prezentatoare. “Rochița foarte frumoasă! Tu ești foarte frumoasă, incitantă, deosebită! Emisiuni frumoase și interesante. Woaw!”, “Cu trei copii și ce bine arăți! Mândru trebuie să fie soțul tău”, “Da, Mirela, este foarte frumoasă, să te îmbraci mai des în rochie”, “Ai picioare mișto”, “Ești minunată, te-am văzut și azi, da”, “Rochița este foarte frumoasă, dar și persoana este deosebită”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Mirela Vaida, după ce și-a întrebat admiratorii dacă le place ținuta sa.

Mirela Vaida se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. Mirela Vaida prezintă de luni până sâmbătă la televiziunea Antena 1, începând cu ora 17:00, emisiuna “Acces Direct”.