Cum a apărut Andreea Marin, la Chișinău, alături de fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr. „Cu o lună înainte de plecare…”

În urmă cu doar 24 de ore, celebra Andreea Marin, aflată la Chișinău, își făcea apariția în cadrul unui program de antreprenoriat pe care-l promovează. Programul este creat pentru tinere fete, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, și ce mod mai interesant de promovare decât alături de fiica sa. Astfel, fanii vedetei au putut vedea cum a apărut Andreea Marin, la Chișinău, alături de fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr.

Retrasă de ceva vreme de pe mici ecrane, și având deja o popularitate consistentă, Andreea Marin a ales să se implice activ în diferite programe sociale, majoritatea pentru generația tânără.

Printre cele mai recente se numără și Technovation Girls Romania, un program internațional gratuit de tehnologie și antreprenoriat pentru fete cu vârste între 8 si 18 ani.

De altfel, vedeta avea să publice un text amplu despre acest program, pe pagina sa de Facebook, descriind concret ce este și cum se desfășoară acest program.

„.. am filmat în studioul nostru din Creative Hub Voice&Visibility un interviu inspirațional dedicat lor, pentru evenimentul național de ieri, în dorința de a încuraja fenomenul și de a ne inspira reciproc, fiecare experiență împărtășită poate fi valoroasă dacă știi să o asculți și să înveți din lecțiile ei. ”, scrie Andreea Marin .

Numai că, de data asta, și-a surprins auditoriul și fanii, în aceeași măsură, prin prezența sa alături de fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr, dincolo de Prut, la Chișinău.

În afară de acest proiect, mama și fiica au mai participat și la alte câteva evenimente dedicate femeii și organizate la Chișinău, printre acestea și colocviul „Female Emporwement Summit”, unde inclusiv Ana Violeta Bănică avea să ia cuvântul.

Ajunsă la vârsta adolescenței, și care va împlini, pe 15 decembrie a.c., vârsta de 17 ani, Ana Violeta Bănică se dovedește a fi o superbă tânără care-i calcă pe urme mult mai celebrei sale mame.

De altfel botezul aparițiilor tv avea să și-l facă într-o emisiune online, unde avea să vorbească despre relația cu mama și tatăl ei, precum și despre viitoarele planuri.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică.

Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept. Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții.

Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News.