Cum a apărut Andra în finala Românii au Talent. Florin Călinescu și Mihai Petre au fost foarte atenți la imagini

Marea Finală de la Românii au Talent a început. Pentru că anul acesta este pandemie de coronavirus, finala se desfășoară de acasă, de unde fiecare concurent își va expune numărul.

Andra, sclipitoare la Românii au Talent

Și juriul și și-a făcut apariția tot de acasă, în live-uri. Surpriza serii a fost apariția Andrei în cadru, îmbrăcată într-o rochie sclipitoare.

”Mi-era dor să mă machiez”, a spus Andra la începutul emisiunii, în live-ul făcut de acasă. Mihai Petre, tot de acasă, a fost însoțit de una dintre fiicele sale, care a dorit să salute juriul.

Sezonul 10 al emisiunii Românii au Talent este la final. Zece finaliști, câștigători ai Golden Buzz-ului se luptă pentru marele premiu: acela de 120.000 de euro. Finaliștii Românii au talent 2020 sunt: Erno Varga, care a primit Golden Buzz de la Andi, Gennady Tkachenko-Papizh, Theodor Marcu, Radu Pălăniță, Daria Călugăru, Mihai Țigaret, Aura Marcu, Sara Ardeleanu, Duo MainTenanT și Siena Vușcan. Unul dintre ei pleacă acasă cu marele premiu.

Radu Palaniță, primul concurent care și-a făcut numărul în seara Marii Finale

Primul concurent care și-a făcut numărul în această seară este Radu Palaniță: ”Nu am cântat niciodată până la vârsta de 36 de ani. Eu sunt cel mai bun exemplu că am ieșit la suprafață la momentul potrivit”, a declarat acesta în vremea audițiilor. ”Mi s-a rupt filmul când am primit Golden Buzz-ul”, a mai spus acesta. ”După ce am apărut la televizor au apărut și câteva oferte, dar totul a stagnat din cauza acestui necaz (n.red. coronavirusului). Simt un pic de presiune în ceea ce privește momentul din finală. Este o melodie în care mă regăsesc”, a spus Radu Palaniță. Acesta a interpretat o piesă a lui Frank Sinatra, și anume ”My Way”. ”Cânți foarte frumos”, i-a spus Andra. ”Tu îi întruchipezi pe Frank Sinatra și Tom Jones”, i-a spus Mihai Petre. ”Voi cânta atâta timp cât voi putea”, a spus Radu Palaniță. Rămâne să vedem cine va câștiga Marea Finală Românii au Talent, sezonul 10.