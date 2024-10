Cum a angajat-o Anamaria Prodan pe Corina Caciuc la firma sa din Dubai. Celebra impresară a dat detalii cu privire la acel moment

Anamaria Prodan și Corina Caciuc sunt, de câțiva ani, rivale. Înainte însă de a afla că are o relație cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan i-a semnat actele de angajare Corinei Caciuc, după cum a declarat recent. Se întâmpla în perioada în care familia Prodan-Reghecampf locuia în Dubai, iar actuala parteneră a lui Reghe era, de asemenea, acolo.

Anamaria Prodan a declarat în repetate rânduri că relația dintre Reghe și Corina Caciuc ar fi început cu mult înainte de divorțul lor. În urmă cu câțiva ani, familia Prodan-Reghecampf a locuit o perioadă în Emiratele Arabe Unite, acolo unde Reghe era antrenor. Soția sa a profitat de prezența în Dubai pentru a pune pe picioare diverse afaceri și acolo a angajat-o și pe Corina Caciuc, după cum a declarat recent.

Impresara spune că i-a semnat contractul de angajare actualei partenere a lui Reghe, fără să știe despre legătura lor. Când a aflat, a avut un șoc, însă nu a rupt imediat relația. Ea a mai spus că a încercat să salveze căsnicia cu Reghe și să îl aducă pe drumul cel bun, deși mai multe persoane o avertizau cu privire la relațiile extraconjugale ale antrenorului.

​”I-am semnat amantei lui Reghecampf să aibă acte de Dubai pe firma mea și, atunci când am aflat, Reghecampf a început să plângă, să-l iert”, a spus, recent, Anamaria Prodan.

”Nu m-am uitat ce bani pleacă din conturi, nu m-am uitat la nimic. Toți banii mei i-am pus acasă. Nu m-a interesat nimic. De aceea, nu am știut nici că sunt scoasă de la bancă, nu am știut că nu am drept de semnătură”, a mai mărturisit impresara.