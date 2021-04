Cum a ajuns Smiley să fie cu Gina Pistol. Cântărețul face dezvăluiri intime: „A fost un test pentru ea”

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu de mai bine de doi ani. Aceștia au recunoscut în 2019 că au o relație de dragoste, când, timid, au început să se afișeze la diferite evenimente împreună. Între timp, cei doi au devenit părinții lui Josephine Ana, care a venit pe lume în luna martie. Blondina a păstrat o relație mai rece pe Instagram, cu fanii, după ce a născut, semn că este foarte ocupată, dar capul familiei s-a menținut pe linia de plutire în ceea ce privește munca. Între drumurile la platourile de televiziune, radio și studiou, cântărețul și-a făcut timp pentru a merge la Mihai Morar, unde i-a fost invitat în podcastul său. Acolo, el a vorbit despre vrute și nevrute, printre care și începutul relației cu mama copilului lui.

Artistul a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre relația lui cu Gina Pistol, în podcastul lui Mihai Morar, publicat pe contul său de Youtube.

„Eu pentru Gina am fost un test de răbdare. Ea cumva a devenit mai răbdătoare, mai așezată mai echilibrată. Ea e mai colerică, mai vulcanică și eu te pot scoate din sărite foarte ușor prin felul meu de a fi. Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare (n.r. a fi mamă)”, i-a povestit solistul lui Mihai Morar.

Solistul afirmă că el și Gina sunt asemănători

În continuare, Smiley a mărturisit că a realizat faptul că Gina este femeia vieții lui fiindcă are calitățile pe care le apreciază în general la oameni plus tot ceea ce are el nevoie. El a descris-o pe parteneră ca fiind o fire jovială, glumeață și spontană.

„Ea pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina: este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac același gen de trupe, de filme, aceeași mâncare.

Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă și care nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, de ceea ce am eu nevoie și care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a completat acesta.