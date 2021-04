Ce meserie are tatăl lui Smiley, de fapt. Artistul a spus-o fără jenă, la Românii au Talent

Smiley a spus la Românii au Talent, din sezonul 11, cu ce se ocupă tatăl lui. Astfel, Ion Maria este de meserie aviator. Acesta a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

”Eu am cunoscut mulţi aviatori, colegi de-ai tatălui meu şi am fost în preajma lor, am zburat cu ei, am petrecut cu ei şi aviaţia într-adevăr dă senzaţia. Adică au o altă poftă de viaţă pentru că ei îţi riscă viaţa tot timpul când se ridică de la sol, se poate întâmpla orice şi atunci trăiesc fiecare zi altfel. Au mai multă bucurie, cred, trăiesc la alte cote, altă altitudine”, a spus Smiley la Românii au Talent, sezonul 11.