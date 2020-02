Cum a ajuns Elena Udrea în politică. WikiLeaks a scris că ar fi fost iubita lui Traian Băsescu

Despre Elena Udrea s-a scris și tot scris de-a lungul vremii, devenind unul din cele mai importante subiecte de presă, mai ales după ce a fost implicată în mai multe scandaluri și judecată pentru anumite nereguli. Dar cum a ajuns Elena Udrea în politică, puțină lume își mai aduce aminte.

Toată lumea și-o amintește pe Elena Udrea ca fiind mâna dreaptă a fostului președinte Traian Băsescu, ba mai mult, au existat zvonuri cum că, la vremea aceea tânăra, Elena Udrea ar fi fost amanta acestuia, și astfel se explică accederea acesteia în primul eșalon politic al vremii.

„Eu am intrat in politica cu Mercedes, cu genti, cu pantofi cu toc. Eu nu am facut avere in politica, pot spune ca mi-era un pic mai bine inainte”, declara Elena Udrea, la un moment dat.