Cum a ajuns, de fapt, Jador la Survivor 2021. Ce a dezvăluit fostul concurent

Abia acum au aflat fanii adevărul. Cum a ajuns Jador, de fapt, la Survivor România și cine este persoana care l-a convins să accepte provocarea competiției din Republica Dominicană. Ce i-a dezvăluit fostul Faimos Roxanei Ghiță de la Războinici, în fața tuturor.

Jador a dat tot din casă! Faimosul a povestit în cadrul podcastului său cu Roxana Ghiță despre motivul real pentru care a participat la Survivor România.

Manelistul i-a mărturisit fostei Războinice cum s-a petrecut momentul în care a primit telefonul care i-a schimbat viața. Lui Jador nici prin cap nu i-ar fi trecut, vreodată, să se aventureze la o asemenea competiție, dar cel care l-a convins a fost chiar managerul său.

M-am gândit și am zis, hai să mă duc, și așa nu sunt cântări, ce fac acasă. Și m-am dus acolo (n.r. la interviu), și l-am văzut pe Cosmin al meu, când am văzut cum aleargă, am zis că nu mai vreau”, a declarat Jador în cadrul podcastului său de pe Youtube.

Când a fost eliminat din competiție, din cauza problemelor de sănătate care nu mai sufereau amânare, Jador a plâns de emoție, luându-și la revedere atât de la Faimoși, cât și de la Războinici.

„Cea mai grea lună a fost prima, am plâns de foame. Am mai făcut foamea, dar nu am plâns niciodată. Nu-mi pare rău că mi-am rupt dintele, că mi-am rupt piciorul. Luam pastile cu pumnul, îi mulțumesc domnului doctor că a avut grijă de mine.

Le mulțumesc oamenilor că m-au votat, sunt un om fericit. Mi-as dori să fiu un om atât de corect cum e Cosmin. Elena, te părăsesc. Culiță, te iubesc, chiar dacă am fost prost câteodată.

M-am gândit afară și singurul lucru care mi-a venit în cap a fost ăsta. Stați, că nu pot să stau jos. Mulțumesc Kanal D pentru că m-ați invitat. Dumnezeu m-a ajutat să fiu aici, credeam că e o joacă de copii, dar este incredibil de greu.

Le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de mine. Am devenit Jador din Ionuț în doar 3 ani de zile. Am fost cel mai iubit de aici, trăiesc din iubirea oamenilor. Ei mi-aujador potolit foamea, le mulțumesc din toată inima.

Nu am fost așa praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni, cu mulți sportivi. Să mă ierte toți dacă am greșit, că știu că am greșit”, a declarat Jador, când a plecat de la Survivor România.