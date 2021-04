Cine a decis eliminarea lui Jador de la Survivor 2021. A spus tot, cu durere în suflet: ”Nu am vrut să fiu eliminat”

Vestea că Jador a fost eliminat de la Survivor România i-a șocat pe fanii celui mai urmărit reality-show de la Kanal D. Nimeni nu se aștepta ca, în urma unui Consiliu de urgență atât de tensionat manelistul să fie cel care pleacă din competiția din Republica Dominicană. Ce a declarat Jador, cu durere în suflet: ”Nu am vrut să fiu eliminat”.

Îndrăgitul cântăreț a intrat în legătură telefonică la Teo Show pentru a oferi primele declarații după ce a părăsit Survivor România. Jador le-a mulțumit fanilor pentru tot sprijinul lor și a mărturisit care este primul lucru pe care-l va face atunci când va păși pe pământ românesc.

Modest așa cum îl știm, Jador a rămas impresionat de aprecierea și afecțiunea pe care fanii i-o poartă:

Sunt bine, mă simt bine. Aştept să vin acasă. Nu aş fi vrut să fiu eliminat, aş fi vrut să rămân în competiţie, dar Dumnezeu decide. Poate trebuie să câştige cineva care chiar are nevoie. Îmi doresc să câştige cineva care să îşi îndeplinească visurile. Visul meu cel mare a fost să devin cântăreţ, să devin Jador şi am reuşit. Eu am ajuns la Survivor dintr-o întâmplare.

Am realizat multe greşeli pe care le-am făcut în viaţa mea, asta mi-a plăcut mult aici. În viaţă normală nu ai timp să faci asta. La Survivor, în zilele libere, nu ai ce face, te plictiseşti. Şi începi să te gândeşti la viaţa ta.

Când vin acasă o să trec pe la Neagra, o iubesc. Pe ea o iubesc. Asta o să fac prima oară, îi duc o floare. Colegii mei nu erau naşpa cu mine, ei nu mă plăceau pentru că mă iubeau cei de acasă. Nu sunt răutăţi personale… Eu nu urăsc pe nimeni, din contră.

Dar eu nu înţeleg de ce mă iubeşte lumea atât de mult, pot doar să mă bucur că am ajuns unde am dorit. Nu am ţipat când mi-am rupt meniscul ca să nu plângă mama. Ştiam că ea suferă mult, m-am abţinut. Îl am rupt în trei locuri”, a povestit Jador, la Teo Show.