Adevărul despre banii primiți de Războinici la Survivor România. Jador a fost uimit să audă

Survivor România ține publicul român cu sufletul la gură, de joi până duminică, de la 20.00, la Kanal D. Pe lângă intrigile de la Consilii și problemele dintre coechipieri, Sorin Pușcașu de la Războinici a dezvăluit lucrul pe care toți fanii erau curioși să-l afle. Câți bani au primit membrii echipei albastre pentru participarea la competiția din Republica Dominicană.

De când a fost eliminat de la Survivor România, Sorin Pușcașu face dezvăluiri incredibile despre momentele petrecute în competiția care i-a schimbat viața. Conflictele sale cu Albert, prietenia cu Starlin și rivalitatea cu Jador pe trasee au fost câteva dintre etapele care i-au marcat istoria la Survivor, fostul Războinic fiind convins că nu va uita niciodată experiența pe care a trăit-o în jungla dominicană.

Și, pentru că acum nu mai sunt rivali la Survivor, Jador l-a invitat pe Sorin Pușcașu să filmeze împreună un vlog, în care să vorbească despre experiența lor din cadrul celui mai dur reality-show din Republica Dominicană. S-au dat cărțile pe față inclusiv când a venit vorba despre remunerația pe care au primit-o concurenții pentru participarea la Survivor.

În timp ce veniturile Faimoșilor au fost diferite, Elena Marin câștigând, de exemplu, 2000 de euro pe săptămâna iar Jador aproximativ 7000 de euro, Sorin Pușcașu a dezvăluit secretul: Războinicii au primit toți aceeași sumă de bani, deși fostul fotbalist a fost discret în privința sumei:

Fostul Războinic Sorin Pușcașu ar putea ajunge pe masa de operații, din cauza unui tendon avariat și a unor probleme la rotulă pe care fostul Răzoinic pare să le aibă din naștere, iar acum au început să se agraveze:

„Inițial, înainte să îi vină rezultatele, eu mi-am dorit foarte mult să joc. Simțeam o durere la genunchi, nu puteam nici măcar să urc o treaptă. Ușor, ușor, au îceput să mai treacă. M-am tot rugat de domnul doctor să intru, a spus că nu se poate până vin rezultatele.

Am foarte multe probleme la genunchi. Voi merge în continuare la o clinică. Din ce am înțeles, mai mult mai sigur e vorba de o operație. Un tendon aproape să se rupă, am o problemă la rotulă din naștere.”, a declarat Sorin Pușcașu la Teo Show.