Cum a ajuns Daniel Pavel să prezinte Survivor România. Secretul s-a aflat după 5 luni

Survivor este una dintre emisiunile fenomen, care au avut mare succes în România. Dan Pavel a vorbit despre condițiile pe care concurenții sunt nevoiți să le suporte, dar și despre cum a ajuns în postura de prezentator.

Într-un interviu acordat paginademedia.ro, Dan Pavel a povestit cum se vede întreaga experiență din perspectiva lui. El a ținut să precizeze că „este un show pe bun” și că nu regretă deloc faptul că a acceptat acest proiect.

„Sub nicio formă nu regret că am intrat în acest proiect. Simt că toate drumurile mele profesionale şi personale m-au adus aici” , a declarat prezentatorul, care a fost prezentator la Antena 3 și RFI, dar și redactor șef al Penny FM.

Gazda show-ului locuiește alături de familia lui în Austria, iar înainte de televiziune și radio a lucrat ca ofițer în marina comercială.

Despre felul în care a ajuns să prezinte Survivor, Dan Pavel spune că ține foarte mult la loialitate și camaraderie, lucruri extrem de importante în

El a vorbit despre cele mai grele momente de la Survivor, spunând că dorul de familie este greu de suportat, însă la fel sunt și condițiile din Republica Dominicană.

În acelaşi timp e o tristeţe latentă că nu-l văd pe el şi nici pe sora mea, pe fratele meu şi pe nepoţi. Sigur, am şi familia de la Viena, iubita mea şi băiatul meu cu mama lui. E un dor constant”, a mai spus el.

A fost şi este greu. Pe familia din România nu am mai văzut-o de un an. E un sentiment de bucurie că ajung, prin intermediul micului ecran, acasă. Mă vede tatăl meu care mi-a îndreptat paşii către sport.

Spune că a fost la timpul și momentul potrivit, iar castingul pentru Survivor a fost online.

„Iniţial a fost un dialog telefonic, iar apoi am trimis un casting online. N-am fost deloc în România, din cauza pandemiei. Am fost ales, iar restul e istorie.

Nu m-am gândit mult. Din secunda în care am trimis castingul au fost câteva zile, o perioadă de incubaţie, în care mi-am dorit foarte, foarte mult. În momentul în care a venit răspunsul mi s-au tăiat picioarele. Atunci am înţeles consecinţele, dar am înţeles şi că mi le doresc”, a spus el.