Momente dureroase pentru Daniel Pavel la Survivor România 2021. Prezentatorul a spus tot

Prezentatorul de la Survivor România 2021 a povestit detalii emoționante și dureroase. Ce s-a întâmplat anul acesta și ce s-a schimbat pentru el? Daniel Pavel a dezvăluit totul pentru cei de acasă.

Survivor România 2021: Daniel Pavel, detalii despre câteva momente dureroase

Cunoscutul prezentator de la Survivor România 2021 a adus detalii așteptate fanilor care urmăresc cu sufletul la gură fiecare ediție a emisiunii din Republica Dominicană. Moderatorul show-ului sportiv trăiește deja de aproape 4 luni departe de țară, de familie, rude și prieteni.

E clar că nu-i lipsește adrenalina și emoțiile, dar ceea ce a fost aparte recent a fost sărbătoarea pascală ce anul acesta a fost total atipică. Vedeta a mărturisit că se bucură de intensitatea cu care se petrec lucrurile în cadrul proiectului, iar că experiența Survivor este pentru el „încununarea tuturor eforturilor mele profesionale din ultimii ani. Filmările prin care aducem Survivor România în casele românilor se fac preponderent în condiţii de junglă, mare, căldură tropicală, ploi torenţiale, etc, şi aceasta ne provoacă şi mai mult.”

Acesta a detaliat că trăiește într-o casă care se află între un râu și pădurea tropicală unde mai intră deseori șopârle, tarantule și nu numai. Iată că Paștele i-a prins în Dominicană pe cei care au acceptat proiectul și care au reușit să rămână până în acest punct. Ceea ce a fost schimbat anul acesta a fost mâncarea tradițională precum: salata de boeuf, drobul sau sarmalele înlocuite cu fructe de mare.

„Te arde carnea şi sufletul de dor, ce să mai”

„Sarmalele, drobul şi salata de boeuf mi-ar ocupa memoria papilelor gustative însă e doar o amintire prea dureroasă să o mai evoc. Le făcea, la superlativ, doar mama mea – iar ea nu mai este cu noi. Aici am înlocuit drobul de miel cu fructele de mare! Îmi place şi asta, se leagă cu amintiri de pe vremea când eram ofiţer de marină şi navigam pe linie cu Brazilia, Argentina şi Uruguay. Te arde carnea şi sufletul de dor, ce să mai. De iubita şi de băiatul meu, alături de mama lui. Ei stau în afara ţării, la Viena, unde apucasem să ajung pentru un proiect media, derulat în ultimii 5 ani. Îmi e foarte dor de România.”

Daniel Pavel (Sursa: click.ro)

Daniel Pavel are un fiu în vârstă de 16 ani care s-a transferat la un Liceul Francez: „A venit în Austria, cu mama lui, prin transfer de la Liceul Francez de la București, pe care îl urma, la scurtă vreme după ce am ajuns eu la Viena. Vorbitor de germană, franceză și engleză, pe lângă română, am considerat că Viena s-a așezat foarte bine pentru el.”