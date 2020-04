Cum a ajuns Alina Ceușan să se mărite. Nimeni nu o vedea să facă pasul cel mare

Alina Ceușan a spus ”Da” tocmai a doua oară când a fost cerută în căsătorie, semn că a renunțat greu la statutul de femeie nemăritată.

Raul Tișa, cel care i-a devenit soț, a cerut-o în căsătorie de două ori pe Alina, dat fiind că prima dată blondina a fost nehotărâtă și a întârziat să vină cu un răspuns clar. Astfel, după mai bine de 6 ani de relație, modul în care bărbatul a ales să o ceară în căsătorie pe Alina a fost unul complet inedit. Raul a ascuns inelul de logodnă într-o înghețară!

Cei doi s-au căsătorit religios la începutul lunii iunie 2019 și au spus un ”Da” ferm în fața familiei și a prietenilor , pe fundalul spectaculos oferit de Castelul Bánffy de la Bonțida, cunoscut și ca Versailles-ul Transilvaniei. Cum era de așteptat, bloggerița și-a dorit să iasă din tipare, atât în privința locației, dar mai ales în privința rochiei de mireasă…sau mai bine spus a rochiilor, căci Alina a dorit trei vestimentații pentru marele eveniment.

„Nu pot, având în vedere natura meseriei mele, să mă dedic unui singur look. Și-atunci am ales mai multe opțiuni. Am ales o rochie de inspirație victoriană pentru ceremonie și prima parte a nunții, după care, după apusul soarelui, o să mă schimb în ceva mai sparkly,în ceva mai sexy, ceva mai eclectic, să spun așa, după care, dacă o să fie cazul, o să mă schimb înttr-o a treia rochie”, a declarat faimoasa bloggeriță într-un interviu pentru Antena 1.