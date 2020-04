Ce obiect au lăsat în urma lor la Asia Express Carmen Grebenișan și Alina Ceușan. Abia acum s-a aflat

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost eliminate în ediția de ieri seară de la Asia Express. Ce obiect au lăsat în competiție ca amintire?

Din păcate, echipa formată din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au părăsit competiție aseară. Cele două, deși nimeni nu credea, au ajuns la doar un pas de finală. Cu toate că fanii lor au sperat până ieri ca acestea să ajungă și mai sus în competiție și să o câștige, blondinele au aflat că la sfârșitul cursei pentru ultima șansă ancora era roșie. La plecare, vloggerițele le-au oferit un cadou inedit reactoarelor 3 și 4.

Carmen și Alina au scos din rucsace două peruci blonde pe care le-au înmânat lui Fodor și Bontea, cei care au reușit de data aceasta să ajungă primii la Gina. Cosițele veneau ca un ajutor pentru cei doi, pentru că toată competiția li s-a reproșat faptul că aveau un avantaj la autostop pentru că erau blonde, lucru rar întâlnit în Filipine și Taiwan. După ce ediția în care au părăsit Asia Express a fost difuzată, Alina a postatun mesaj despre ce a însemnat experiența la cel mai greu show de televiziune din România.

”Ancora este roșie, însa vrem să vă transmitem ceva: v-am simțit acolo alături de noi de la prima amuletă și până acum, în ultimele clipe. #AsiaExpress a fost o nebunie curată, trăită zi de zi, o lună jumate, fără oprire. Am plecat la drum best friends și ne-am întors tot așa. Am trecut prin multe momente în care am zis „ai de capu’ meu”, „să facem ce?” sau „hai c-o facem și pe asta”, în stilul nostru. Sper ca la un moment dat să se vadă într-un episod special oamenii din spatele camerelor, care duc lupta alături de fiecare echipă și fără de care show-ul nu ar exista. Am scos din ghiozdane ceva ce caram cu noi de muuult timp: peruci blonde (mă rog, doar una a mai rămas) pentru reactoarele 3 și 4 cărora le urăm cu acest suvenir metaforic, succes la autostop – bine din ăla cum am tot avut in Filipine și în Taiwan”

Alina Ceușan