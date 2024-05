Cum a aflat Iulia Albu că fostul soţ suferă de o boală cumplită. Mihai Albu, primele declaraţii: „A fost iubita mea, m-a sprijnit în totalitate”

Mihai Albu trece prin momente dificile, însă s-a putut bucura de sprijinul celor mai importante persoane din viața sa. Celebrul designer a făcut primele declarații despre lupta grea pe care o duce și a făcut și o mărturisire neașteptată legată de fosta sa soție. Cum a aflat Iulia Albu că fostul soț a fost diagnosticat cu o boală cumplită.

O analiză de rutină i-a alarmat pe medicii celebrului designer român. După mai multe teste, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer la prostată și a suferit deja o intervenție chirurgicală de extirpare a organului afectat de celulele maligne.

La scurt timp după ce a dezvăluit diagnosticul primit și lupta grea pe care o duce cu boala, de ceva vreme, Albu a vorbit despre experiențele pe care le-a trăit în ultimele săptămâni.

„Pe zi ce trece parcă îmi recapăt forțele. Am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Până acum trei ani eram perfect sănătos, pur și simplu am ajuns să-mi fac niște analize, iar anul trecut am trecut prin multe încercări, cu decesul mamei, iar anul ăsta a ieșit o analiză deformată, cu o valoare decât cea obișnuită, o valoare care punea semne de întrebare. Am făcut analize mai complexe și am aflat că am cancer de prostată”, a povestit el, potrivit Antena Stars.