Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer. Ce se întâmplă acum cu celebrul designer

Designerul Mihai Albu, în vârstă de 61 de ani, a anunțat joi, 9 mai 2024, că a fost diagnosticat cu cancer. Fostul partener de viață al Iuliei Albu a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. Cum se simte în prezent, potrivit celor mai recente informații. Foto

Ultimele luni din viața lui Mihai Albu au fost marcate de evenimente foarte dureroase. Și-a pierdut mai întâi mama, la vârsta de 95 de ani, după o intervenție chirurgicală efectuată la Spitalul Sfântul Pantelimon. Starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid, fiind internată la ATI, unde s-a simțit foarte rău.

În scurt timp, mama lui Mihai Albu s-a stins din viață. Însă nu avea să treacă multă vreme până când creatorul de modă, cunoscut în lumea mondenă și drept „Arhitectul Pantofilor”, să rămână și fără fratele său, Lecinius, în vârstă de 71 de ani. Despre acesta nu sunt cunoscute public prea multe informații.

După cele două pierderi suferite, designerul a trebuit să facă față unei noi tragedii, o boală necruțătoare, al cărei nume mulți evită să-l pronunțe. Mihai Albu a anunțat public că a fost diagnosticat cu cancer, ulterior fiind supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Sanador din București.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mihai Albu a anunțat că, în urma unui control de rutină, a descoperit că suferă de cancer de prostată. A urmat o intervenție de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali la clinica medicală mai sus amintită.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată.

A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu si echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le multumesc pentru profesionalism si implicare”, a notat designerul Mihai Albu pe Facebook.