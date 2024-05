Primul lucru pe care l-a făcut Iulia Albu, după ce a aflat că Mihai Albu are cancer: “M-a afectat”

Iulia Albu trece prin momente grele în prezent, după ce a aflat că Mihai Albu suferă de cancer. Acest a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă recent. Cum se simte vedeta, aflați în rândurile următoare.

Criticul de modă a aflat că fostul ei soț suferă de cancer de la fiica sa. Iuliana Albu a mărturisit pentru CANCAN.ro că atât ea, cât și fiica ei, au fost profund afectate de vestea tristă. Imediat după ce a aflat, Iulia a luat legătura cu Mihai pentru a-i asigura tot sprijinul posibil.

„Știam că a suferit o operație. Am aflat acum aproximativ o lună că a avut o intervenție. Iar ceea ce am bănuit s-a adeverit, când Mihai i-a zis zilele trecute Micaelei că are o formă de cancer. Nu știu detalii.

Am discutat cu el. L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el. Sperăm ca totul să fie bine. Pentru Micaela este un an foarte dificil, fiind clasa a opta, trebuind să susțină examenul de Evaluare Națională. Iar vestea a afectat-o foarte mult, cum era și normal. Și pe mine m-a afectat, este tatăl fiicei mele”, a declarat Iulia Albu pentru sursa menționată.