Cucu a rupt tăcerea despre relația cu Elena Chiriac: ‘Oamenii îmi spun că doar banii o interesează’

Elena Chiriac a făcut furori în cel mai recent sezon al competiției „Survivor România”, de la Pro TV, încheiat cu victoria „războinicului” Alex Delea. Extrem de tânără (20 de ani) și cu o frumusețe angelică, concurenta a fost o prezență încântătoare pentru publicul masculin telespectator. Despre viața personală a vedetei se știu puține lucruri. Elena s-a iubit cu Horațiu Adrian Cuc de la „Noaptea Târziu”. Recent, Cucu a rupt tăcerea despre idila lor.

„Faimoasa” Elena Chiriac a stat patru luni în Republica Dominicană, prestație pentru care a primit 40.000 de euro. Pe lângă bani, concurenta s-a bucurat și de foarte multe aprecieri din partea celor de acasă. De pildă, prima fotografie postată din România a adunat peste 20.000 de like-uri pe Instagram. Înainte de a intra în show, vedeta a avut o relație cu un cântăreț celebru – Horațiu Adrian Cuc de la „Noaptea Târziu”.

Cucu și Elena Chiriac au fost discreți cu privire la povestea lor de dragoste. Ceea ce ar fi putut rămâne un secret s-a aflat acum despre cei doi foști iubiți. Artistul și „faimoasa” au avut o idilă, despre care Cucu vorbește doar la superlativ. Deși „visul frumos s-a terminat”, cei doi au rămas în relații foarte bune, colegul lui Cuza susținându-și fosta prietenă pe tot parcursul competiției de la Pro TV.

„Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi. (n.r. – Motivul despărțirii) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București, și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis ‘Bă, decât așa, am mai rărit din discuții!’. E mișto Elena, dar în același timp suntem oameni și cumva din experiența mea de viață am avut câteva relații, nu foarte multe, dar iau totul ca pe o experiență. Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi?

Îmi scriau oamenii ‘Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!’. Oamenii o cataloghează pe Elena, ei nu știu cine e Elena, eu știu cine e Elena. Și oamenii cred că e ‘gold digger-iță’ și că urmărește să fie doar cu oameni cu bani, că e frumoasă și că profită de lucrurile astea. Preconcepții! Ea e genul de persoană care dacă vibe-uiește cu cineva, vibe-uiește, dacă nu, nu! Poate să fie ăl mai bogat sau ăl mai sărac!”, a declarat Cucu, pentru Cancan.