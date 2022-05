Ce a spus TJ Miles despre Elena Chiriac la Pro TV. Cătălin Măruță a fost uimit să-l audă

TJ Miles, fostul concurent de la Survivor România 2022, a ajuns în România, după 18 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, acolo unde s-a desfășurat competiția de la Pro TV. El i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță cum a resimțit timpul petrecut acolo, ce a însemnat o astfel de experiență pentru el și cum a retrăit revederea cu familia.

TJ Miles a fost eliminat din competiția Survivor România 2022. El a ajuns în țară, după 18 săptămâni petrecute în junglă. TJ Miles a venit în azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a vorbit despre competiția la care a participat, dar și despre foștii săi colegi, alături de care a împărțit clipe bune, dar și tensiuni.

„A fost cea mai tare experiență, la cel mai potrivit timp. Nu am crezut că am această șansă, sunt mândru de această țară, că am putut să particip. Am învățat ce norocoși suntem, că avem confort și nu suntem conștienți de el, știu să fac propoziții mai bine în limba română, să nu îmi mai fie frică să spun ce gândesc, cum sa testez caracterele oamenilor, cum să nu mă demoralizez.

Am rămas în relații bune cu toți, am lăsat loc să ne vedem în public, nu țin ranchiună, dacă Elena, căreia i-am spus că nu vreau să ne mai vedem, vrea să ne vedem, eu o să accept. Asta înseamnă evoluție. Am slăbit 15 kg. Cel mai mult m-a impresionat Marian Drăgulescu, este atât de calm!

Îi dădeam șanse să câștige Survivor România, îl respect, e un om bun. Mi-a plăcut de Mary, are un suflet adevărat, Laura Giurcanu face pe șefa, îi place să fie bossy, m-am înțeles bine la început cu ea. Cu fiecare dintre concurenți am avut momente bune. Părinții m-au așteptat cu brațele deschise”, a declarat TJ Miles în ediția de marți a emisiunii La Măruță.